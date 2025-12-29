PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann benutzt Pfefferspray in der Regio Tram

Kassel (ots)

Ein 38-Jähriger soll am vergangenen Samstag (27.12./15:35 Uhr) einem 30-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Beide Personen benutzten die Regio Tram 1 von Grebenstein Richtung Kassel Hauptbahnhof.

Als der 30-Jährige durch die Zugbegleiterin kontrolliert werden sollte, versuchte er noch schnell ein Ticket zu ziehen.

Dies wurde durch die Zugbegleiterin unterbunden und sie nahm die Personalien des Algeriers auf.

Jedoch weigerte sich der Mann seine Adresse zu nennen. Als er hörte das die Bundespolizei hinzugezogen werden sollte, geriet er in Panik und wechselte den Wagon.

Bei Halt in Kassel Jungfernkopf versuchte er die Regio Tram zu verlassen. Der 38-Jährige Mann stellte sich ihm in den Weg, um den Ausstieg zu verhindern.

Nun begann der 30-jährige Algerier den Mann zu schubsen und versuchte ihn zu schlagen.

Der 38-jährige Deutsche ist als Sicherheitspersonal der Kassler Verkehrsbetriebe angestellt, er zog sein Pfefferspray und sprühte seinem Angreifer den gesamten Inhalt ins Gesicht.

Der 30-Jährige schlug um sich und traf den 38-Jährigen so am Arm, dass dieser sich selbst mit dem Pfefferspray am linken Auge traf.

Die Zugbegleiterin und der Sicherheitsmitarbeiter fuhren weiter bis Kassel Hauptbahnhof.

Der 30-jährige Algerier konnte in der Nähe des Haltepunktes Jungfernkopf angetroffen werden. Dieser wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Beide Personen wurden nicht ernsthaft verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder selber betroffen war, wird gebeten, sich unter der Tel. 0561/816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:30

    BPOL-KS: 7-Jähriger fährt alleine Zug

    Gießen (ots) - Ein 7-jähriger Junge stand an Heilig Abend (24.12./11:00 Uhr) mit seiner Mutter im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Hier stieg der junge Mann in einen Zug ein und machte sich alleine auf Fahrt nach Gießen. Ein Zugbegleiter nahm sich dem reiselustigen 7-Jährigen an und verständigte das Bundespolizeirevier Gießen. Hier hatte sich auch schon die besorgte Mutter des Jungen gemeldet und die Polizisten um ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:15

    BPOL-KS: Sexuelle Belästigung im Zug

    Lahntal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) - Bereits am Samstag, den 13.12.2025, kam es auf der Zugfahrt von Cölbe in Richtung Sterzhausen gegen 15:30 Uhr zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 26-jährigen Frau. Laut Aussage der Frau soll der bislang unbekannte Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert und sie dabei angeschaut haben. Bei Halt im Bahnhof Sterzhausen verließ die Frau den Zug und gab ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:15

    BPOL-KS: Sachbeschädigung und Bedrohung in Regionalexpress - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots) - Am 19. Dezember 2025 gegen 18 Uhr kam es in einem Regionalexpress der Linie RE 98 zu einem Vorfall mit einem bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann durch einen Zugbegleiter dabei beobachtet, wie er Flaschen aus den Mülleimern entnahm. Nachdem der Zugbegleiter ihn aufforderte, dies zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren