Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann benutzt Pfefferspray in der Regio Tram

Kassel (ots)

Ein 38-Jähriger soll am vergangenen Samstag (27.12./15:35 Uhr) einem 30-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Beide Personen benutzten die Regio Tram 1 von Grebenstein Richtung Kassel Hauptbahnhof.

Als der 30-Jährige durch die Zugbegleiterin kontrolliert werden sollte, versuchte er noch schnell ein Ticket zu ziehen.

Dies wurde durch die Zugbegleiterin unterbunden und sie nahm die Personalien des Algeriers auf.

Jedoch weigerte sich der Mann seine Adresse zu nennen. Als er hörte das die Bundespolizei hinzugezogen werden sollte, geriet er in Panik und wechselte den Wagon.

Bei Halt in Kassel Jungfernkopf versuchte er die Regio Tram zu verlassen. Der 38-Jährige Mann stellte sich ihm in den Weg, um den Ausstieg zu verhindern.

Nun begann der 30-jährige Algerier den Mann zu schubsen und versuchte ihn zu schlagen.

Der 38-jährige Deutsche ist als Sicherheitspersonal der Kassler Verkehrsbetriebe angestellt, er zog sein Pfefferspray und sprühte seinem Angreifer den gesamten Inhalt ins Gesicht.

Der 30-Jährige schlug um sich und traf den 38-Jährigen so am Arm, dass dieser sich selbst mit dem Pfefferspray am linken Auge traf.

Die Zugbegleiterin und der Sicherheitsmitarbeiter fuhren weiter bis Kassel Hauptbahnhof.

Der 30-jährige Algerier konnte in der Nähe des Haltepunktes Jungfernkopf angetroffen werden. Dieser wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Beide Personen wurden nicht ernsthaft verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder selber betroffen war, wird gebeten, sich unter der Tel. 0561/816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell