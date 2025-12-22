Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sexuelle Belästigung im Zug

Lahntal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Bereits am Samstag, den 13.12.2025, kam es auf der Zugfahrt von Cölbe in Richtung Sterzhausen gegen 15:30 Uhr zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 26-jährigen Frau. Laut Aussage der Frau soll der bislang unbekannte Mann an seinem Geschlechtsteil manipuliert und sie dabei angeschaut haben. Bei Halt im Bahnhof Sterzhausen verließ die Frau den Zug und gab später eine Online-Anzeige auf.

Täterbeschreibung:

Ca. 50-60 Jahre alt

Ca. 1,80m groß Bräunlich-graue kurz geschnittene Haare Kräftige Statur Helle Auge Helle Jeans

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0561-81616 0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell