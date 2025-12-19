Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Kopfnuss im Regionalexpress

Marburg (ots)

Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Nachmittag (18.12./16:18 Uhr) einen 20-Jährigen, im Regionalexpress RE 97, durch eine Kopfnuss verletzt haben.

Alle beteiligten Personen befanden sich auf der Fahrt von Cölbe nach Marburg.

Der Unbekannte befand sich, laut Aussage des Geschlagenen, in Begleitung zwei weiterer Männer.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen traf den 20-Jährigen am Bahnhof Marburg an. Dieser klagte über Kopfschmerzen und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung weiter versorgt.

Warum der 20-jährige Syrer von dem Mann angegriffen wurde, ist noch unklar.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu Tat und Täter machten kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 8 16 16 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell