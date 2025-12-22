PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sachbeschädigung und Bedrohung in Regionalexpress - Bundespolizei sucht Zeugen

Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Am 19. Dezember 2025 gegen 18 Uhr kam es in einem Regionalexpress der Linie RE 98 zu einem Vorfall mit einem bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann durch einen Zugbegleiter dabei beobachtet, wie er Flaschen aus den Mülleimern entnahm. Nachdem der Zugbegleiter ihn aufforderte, dies zu unterlassen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge wurde der Mann aufgefordert, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nicht nach und konnte erst mit Unterstützung mehrerer Reisender am Bahnhof Stadtallendorf aus dem Zug begleitet werden. Im Anschluss bedrohte der unbekannte Mann den Zugbegleiter verbal und schlug mit einer Flasche gegen die Scheibe einer Zugtür, wodurch das Glas zersplitterte. Danach entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Ca. 1,75m groß

schwarze, schulterlange, krause Haare trug eine Basecap und eine dunkle Jacke weiße, stark verschmutzt Schuhe sowie eine helle Jeans

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0561-81616 0.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:24

    BPOL-KS: Kopfnuss im Regionalexpress

    Marburg (ots) - Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Nachmittag (18.12./16:18 Uhr) einen 20-Jährigen, im Regionalexpress RE 97, durch eine Kopfnuss verletzt haben. Alle beteiligten Personen befanden sich auf der Fahrt von Cölbe nach Marburg. Der Unbekannte befand sich, laut Aussage des Geschlagenen, in Begleitung zwei weiterer Männer. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen traf den 20-Jährigen am Bahnhof ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:22

    BPOL-KS: Sexuelle Belästigung im Regionalexpress

    Kassel (ots) - Am gestrigen Donnerstag (18.12) benutzte eine 40-jährige Frau den Regionalexpress RE 30 von Frankfurt am Main Richtung Kassel. Während dieser Fahrt soll sich ein 39-Jähriger zu ihr gesetzt haben und versucht haben Kontakt zu ihr aufzunehmen. Diese Kontaktversuche wurden durch die Frau unterbunden. Der 39-jährige Deutsche setzte sich daraufhin auf einen anderen Sitzplatz, kehrte aber kurze Zeit später ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:30

    BPOL-KS: Verdacht auf Hundediebstahl führt zu gewalttätiger Auseinandersetzung

    Kassel (ots) - Am gestrigen Nachmittag (18.12.) gegen 12:50 Uhr kam es vor einer Drogeriefiliale im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einem körperlichen Übergriff im Zusammenhang mit einem Hund. Ein 44-jähriger Mann hatte während eines Einkaufsvorgangs seinen Hund vor der Filiale angebunden. In dieser Zeit band ein 34-jähriger Mann den Hund los und entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren