Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sachbeschädigung und Bedrohung in Regionalexpress - Bundespolizei sucht Zeugen

Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Am 19. Dezember 2025 gegen 18 Uhr kam es in einem Regionalexpress der Linie RE 98 zu einem Vorfall mit einem bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann durch einen Zugbegleiter dabei beobachtet, wie er Flaschen aus den Mülleimern entnahm. Nachdem der Zugbegleiter ihn aufforderte, dies zu unterlassen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge wurde der Mann aufgefordert, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nicht nach und konnte erst mit Unterstützung mehrerer Reisender am Bahnhof Stadtallendorf aus dem Zug begleitet werden. Im Anschluss bedrohte der unbekannte Mann den Zugbegleiter verbal und schlug mit einer Flasche gegen die Scheibe einer Zugtür, wodurch das Glas zersplitterte. Danach entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Ca. 1,75m groß

schwarze, schulterlange, krause Haare trug eine Basecap und eine dunkle Jacke weiße, stark verschmutzt Schuhe sowie eine helle Jeans

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0561-81616 0.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell