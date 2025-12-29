PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 7-Jähriger fährt alleine Zug

Gießen (ots)

Ein 7-jähriger Junge stand an Heilig Abend (24.12./11:00 Uhr) mit seiner Mutter im Hauptbahnhof Frankfurt am Main.

Hier stieg der junge Mann in einen Zug ein und machte sich alleine auf Fahrt nach Gießen.

Ein Zugbegleiter nahm sich dem reiselustigen 7-Jährigen an und verständigte das Bundespolizeirevier Gießen.

Hier hatte sich auch schon die besorgte Mutter des Jungen gemeldet und die Polizisten um Hilfe gebeten.

Die Streife des Bundespolizeireviers Gießen nahm den kleinen Ausreißer am Bahnsteig in Empfang und nahm ihn mit zur Dienststelle. Hier konnte der 7-Jährige dann um 12 Uhr an seine Mutter übergeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

