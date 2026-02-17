Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Täter flüchtet nach Gerangel

Jülich (ots)

Am Rosenmontag (16.02.2026) kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Römerstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter über die Videoüberwachungsanlage des Supermarkts, wie ein Mann Wurstwaren und Getränkedosen in seinem Rucksack verstaute. An der Kasse bezahlte er die Gegenstände, die er in der Hand hielt, jedoch nicht die Lebensmittel aus seinem Rucksack. Als der Mitarbeiter des Geschäfts ihn damit konfrontierte reagierte der Mann aggressiv. Er schubste ihn mehrfach und flüchtete in Richtung Wiesenstraße. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 180 cm groß - Kurzer Bart - Grüne Mütze - Graue Jogginghose - Rucksack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

