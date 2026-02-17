PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Täter flüchtet nach Gerangel

Jülich (ots)

Am Rosenmontag (16.02.2026) kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Römerstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter über die Videoüberwachungsanlage des Supermarkts, wie ein Mann Wurstwaren und Getränkedosen in seinem Rucksack verstaute. An der Kasse bezahlte er die Gegenstände, die er in der Hand hielt, jedoch nicht die Lebensmittel aus seinem Rucksack. Als der Mitarbeiter des Geschäfts ihn damit konfrontierte reagierte der Mann aggressiv. Er schubste ihn mehrfach und flüchtete in Richtung Wiesenstraße. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

   - Ca. 180 cm groß
   - Kurzer Bart
   - Grüne Mütze
   - Graue Jogginghose
   - Rucksack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 08:39

    POL-DN: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

    Düren Langerwehe (ots) - Am Wochenende (13.02. bis 15.02.2026) hat die Dürener Kriminalpolizei in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen, nachdem in Wohnhäuser eingebrochen wurde. Im Dürener Stadtgebiet meldeten sich die Bewohner eines Einfamilienreihenhauses aus der Dechant- Vaßen- Straße, nahe des Konrad- Adenauer- Parks, bei der Polizeileitstelle in Düren. Sie hatten am Samstag, 14.02.2026 gegen 17:30 Uhr das ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    POL-DN: Pkw gegen Hauswand - Vier verletzte Personen an Weiberfastnacht

    Düren (ots) - Am Donnerstagabend (12.02.2026) kam es im Einmündungsbereich der Euskirchener Straße / Am Adenauerpark zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. In der Folge geriet eines der Fahrzeuge ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand und einen Stromkasten. Vier Insassen wurden verletzt und ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Gegen 21:20 Uhr befuhr eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren