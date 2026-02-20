Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beschuldigter nach heimlichen Videoaufnahmen in Damentoilette durch Zeugen gestellt - weitere Geschädigte gesucht

Mainz (ots)

Am Freitag, den 13.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in den Toilettenräumlichkeiten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Haus Recht und Wissenschaft I (ReWi I) zu einem Vorfall, bei dem ein 55-jähriger Mann heimlich Videoaufnahmen in einer öffentlichen Frauentoilette gefertigt haben soll.

Eine Zeugin betrat zur genannten Zeit die Damentoilette und begegnete beim Eintreten einer bislang unbekannten Kommilitonin, die die Räumlichkeiten gerade verließ. Kurz darauf kam ihr innerhalb der Toilette ein Mann mit gerötetem Kopf entgegen, der sie beim Vorbeigehen anrempelte. Dabei bemerkte die Zeugin, dass der Mann ein Mobiltelefon in der Hand hielt, das sich im Kameramodus befand. Auf dem Display war eine aktive Videoaufnahme erkennbar.

Die Zeugin reagierte umgehend und verständigte über Notruf die Polizei. Der Mann verließ zügig die Toilettenräumlichkeiten und entfernte sich zunächst. Wenig später konnte die Zeugin den Tatverdächtigen außerhalb des Gebäudes erneut feststellen und wollte ihn zur Rede stellen. Als der Mann die Zeugin erkannte, ergriff er die Flucht.

Die Zeugin nahm die Verfolgung auf. Mehrere unbeteiligte Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, reagierten geistesgegenwärtig und unterstützten die Verfolgung. Gemeinsam gelang es ihnen, den Tatverdächtigen nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt zu stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung festzuhalten.

Bei der anschließenden Durchsicht des Mobiltelefons konnten mehrere entsprechende Videoaufnahmen festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand filmte der Beschuldigte mit seinem Smartphone über beziehungsweise unter den Trennwänden der Toilettenkabinen in der öffentlichen Frauentoilette.

Gegen den 55-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen gemäß § 201a Strafgesetzbuch eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet insbesondere Frauen, die sich am 13.02.2026 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in den Toilettenräumlichkeiten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz aufgehalten haben und möglicherweise von den Aufnahmen betroffen sind, sich bei der Polizei zu melden.

Darüber hinaus wird die bislang unbekannte Kommilitonin, die die Toilette unmittelbar vor der Mitteilerin verlassen hat, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell