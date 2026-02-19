Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Wahlplakatdiebstählen in Budenheim

Budenheim (ots)

In der Nacht von Freitag dem 13.2. auf Samstag den 14.02. wurden in Budenheim ca. 60 Wahlplakate der CDU aus dem öffentlichen Raum entwendet. Es handelt sich hierbei sowohl um Plakate für die Ortsbürgermeisterwahl, als auch zur Landtagswahl.

Da die Plakate mit Kabelbindern befestigt waren und stellenweise sogar an Straßenlaternen angebracht waren, müssen der oder die Täter, neben Werkzeug, auch eine Leiter mit sich geführt haben.

Nun wurden auch Plakate der SPD im Zeitraum zwischen Dienstag dem 16.2. und Mittwoch dem 17.2. in Budenheim entwendet. Insgesamt sind 20-30 Plakate zur Bürgermeisterwahl, wie auch zur Landtagswahl entwendet worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell