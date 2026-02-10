Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, B462 - Autofahrer beworfen, Polizei bittet um Hinweise

Kuppenheim (ots)

Einen Schreckmoment haben am Montagnachmittag eine Opel-Fahrerin und ein Seat-Lenker auf der B462 in Fahrtrichtung Anschlussstelle Rastatt überstehen müssen. Die beiden Autofahrer waren kurz vor 16 Uhr im Bereich einer Brücke über die Murg unterwegs, als sie mutmaßlich von der Seite mit Gegenständen beworfen wurden. An den beiden Fahrzeugen waren auf der Windschutzscheibe Steinschläge und auf der Motorhaube Eindellungen festzustellen. Die betroffenen Autofahrer gaben übereinstimmend zu Protokoll, hinter der Leitplanke zwei männliche und zwei weibliche Jugendliche wahrgenommen zu haben, die augenscheinlich Gegenstände warfen. Eine Personenbeschreibung war den Beworfenen jedoch nicht möglich. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Tatortnähe vier Jugendliche antreffen. Inwieweit sie mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/wo

