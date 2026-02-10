POL-OG: Rastatt - Betrunkener Rollerfahrer
Rastatt (ots)
Mit über eineinhalb Promille fuhr ein 70-Jähriger am Montagmittag gegen 14:20 Uhr auf der Ottersdorfer Straße entlang. Die Reise für den Senior endete nach der Fahrzeugkontrolle in einer Arztpraxis zur Blutentnahme und ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.
