PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Betrunkener Rollerfahrer

Rastatt (ots)

Mit über eineinhalb Promille fuhr ein 70-Jähriger am Montagmittag gegen 14:20 Uhr auf der Ottersdorfer Straße entlang. Die Reise für den Senior endete nach der Fahrzeugkontrolle in einer Arztpraxis zur Blutentnahme und ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:47

    POL-OG: Gaggenau - Streit in Linienbus eskalierte

    Gaggenau (ots) - Eine wohl seit längerer Zeit bestehende Streitigkeit zwischen zwei Familien hat sich am Montagmorgen in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt und zieht nun weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach sich. Den bisherigen Erkenntnissen sollen fünf Jugendliche einen 14-Jährige gegen 7.10 Uhr attackiert haben. Das Opfer trug dadurch leichte Verletzungen ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:47

    POL-OG: Offenburg - Versuchter Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

    Offenburg (ots) - Ein 23-Jähriger soll sich am Montagabend in der Stadtmitte an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht haben. Der Mann habe gegen 21:20 Uhr versucht, Gegenstände aus dem unverschlossenen Pkw zu entwenden. Der 51-jährige Besitzer des Autos gab an, es im Voraus unverschlossen an der Örtlichkeit abgestellt zu haben. Als der 51-Jährige zu seinem ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:46

    POL-OG: Offenburg - Fahrzeugbrand beim Gifiz Parkplatz

    Offenburg (ots) - Ein Fahrzeugbrand hat am Montagabend beim Gifiz Parkplatz einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Der Tesla stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 22 Uhr bereits in Vollbrand. Die Brandursache dürfte nach bisherigen Erkenntnissen in einem technischen Defekt zu suchen sein. Der entstandene Sachschaden am E-Auto kann noch nicht beziffert werden. Die anliegenden Grünanlagen wurden nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren