Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Streit in Linienbus eskalierte

Gaggenau (ots)

Eine wohl seit längerer Zeit bestehende Streitigkeit zwischen zwei Familien hat sich am Montagmorgen in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt und zieht nun weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach sich. Den bisherigen Erkenntnissen sollen fünf Jugendliche einen 14-Jährige gegen 7.10 Uhr attackiert haben. Das Opfer trug dadurch leichte Verletzungen davon. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau geführt.

