PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Langenwinkel - Einbruch in Wohnung

Lahr (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr über eine Terassentür Zugang zu einer Wohnung in der Pflugstraße. Anschließend durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume, aus denen sie ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld und Schmuck entwendeten. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Beamten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

Hinsichtlich der Wohnungseinbruchsdiebstähle gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck!
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus!
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück!
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei!
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen 
     Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!
   - Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung 
     aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht 
     hineinkommen.
   - Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und 
     Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch
     gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an. Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention

0781 / 21-4515 oder 0781 / 21-1041 oder 07222 / 761-405

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:16

    POL-OG: Offenburg - Brand in Tiefgarage - 1. Nachtragsmeldung

    Offenburg (ots) - Bei dem Verstorbenen, der am Montagmorgen bei einem Brand in einer Tiefgarage in der Altenburger Allee ums Leben gekommen ist, handelt es sich um einen 75 Jahre alten Mann. Bei der verletzten Person handelt es sich um den Brandentdecker und einen Bewohner. Er hat kurz nach 9:30 Uhr die Tiefgarage betreten und den später Verstorbenen vorgefunden. Der Zeuge trug mutmaßlich Brandverletzungen und eine ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:49

    POL-OG: Rastatt - Mit gefälschten Dokumenten unterwegs

    Rastatt (ots) - Ein 26-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "An der Ludwigfeste" von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass die am Pkw angebrachten Fahrzeugkennzeichen bereits entstempelt wurden. Auch der vorgezeigte Führerschein und Personalausweis waren dem ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:45

    POL-OG: Ötigheim - Einbruchsdiebstahl

    Ötigheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwochvormittag, dem 04.02.2026 gegen 12 Uhr und Sonntagabend, dem 08.02.2026 gegen 21:15 Uhr, gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Der Einbrecher verschaffte sich scheinbar durch das beschädigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren