POL-OG: Lahr, Langenwinkel - Einbruch in Wohnung

Lahr (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr über eine Terassentür Zugang zu einer Wohnung in der Pflugstraße. Anschließend durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume, aus denen sie ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld und Schmuck entwendeten. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensicherung wurden Beamten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

Hinsichtlich der Wohnungseinbruchsdiebstähle gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

- Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

- Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Einbruchschutzberatung:

Wir bieten Ihnen eine kostenlose Einbruchschutzberatung zuhause an. Polizeipräsidium Offenburg, Referat Prävention

0781 / 21-4515 oder 0781 / 21-1041 oder 07222 / 761-405

