Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Einbruchsdiebstahl

Ötigheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwochvormittag, dem 04.02.2026 gegen 12 Uhr und Sonntagabend, dem 08.02.2026 gegen 21:15 Uhr, gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Der Einbrecher verschaffte sich scheinbar durch das beschädigen eines Rollladens und das Zerschlagen einer Scheibe Zutritt und durchsuchte daraufhin sämtliches Mobiliar. Was genau entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

