Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Kollision mit Gartenzaun

Schutterwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend an der Kreuzung Hindenburgstraße/Grimmelshausenstraße. Gegen 22:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg ein Pkw der Marke Peugeot auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit von Offenburg kommend die Hauptstraße und anschließend die Hindenburgstraße befuhr. Als die Polizeibeamten den 25-jährigen Fahrer mit Hilfe von Blaulicht und Lichtsignalen zum Anhalten aufforderten, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit weiter und soll dann versucht haben nach rechts in die Grimmelshausenstraße abzubiegen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonpfeiler und einem Gartenzaun des angrenzenden Grundstückes. Dabei wurden auch diverse Verkehrsschilder beschädigt. Anschließend stellte sich heraus, dass der Peugeot-Lenker nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von etwa 0,7 Promille ans Licht. Der Pkw musste abgeschleppt werden und der Sachschaden beträgt insgesamt circa 10.500 Euro.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell