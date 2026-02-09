POL-OG: Lahr, Reichenbach - Wohnungseinbruch
Lahr, Reichenbach (ots)
Zwischen Freitag 13 Uhr und Samstag 11 Uhr kam es in der Frankenstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die bislang unbekannten Täter brachen über die Balkontüre in das Zuhause ein und durchsuchten dieses. Der Diebstahlschaden beträgt insgesamt circa 300 Euro.
