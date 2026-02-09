PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizisten beleidigt - Platzverweis

Baden-Baden (ots)

Das ausfällige Verhalten eines 32 Jahre alten Mannes in der Nacht auf Sonntag bei einer Fastnachtsveranstaltung im Kurhaus in der Kaiserallee hat für ihn nun ein juristisches Nachspiel. Er soll sich gegen 3:15 Uhr in die Maßnahmen von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes eingemischt haben, als diese wegen einer alkoholisierten und renitenten Frau einschreiten mussten. Es soll hierbei zu einem Gerangel zwischen dem Mann und dem Sicherheitspersonal gekommen sein, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wurde der 32-Jährige bereits von Sicherheitsdienstbeschäftigten auf dem Boden festgehalten - ihm wurden von den Polizisten die Handschließen angelegt. Hierbei beleidigte er die polizeilichen Einsatzkräfte mit üblen Schimpfworten. Nach Abschluss der Maßnahmen, die weiterhin von Beleidigungen des 32-Jährigen begleitet wurden, wurde dem Störenfried ein Platzverweis ausgesprochen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren