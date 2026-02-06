Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorbildliches Nachbarschaftsverhalten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Berechtigte Sorgen und vorbildliches Handeln eines Nachbarn haben am Donnerstagvormittag dazu geführt, dass ein Bewohner der Südstadt in seiner Wohnung von Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus seiner misslichen Lage befreit und anschließend zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Besorgte wandte sich kurz vor 11 Uhr an die Polizei und berichtete, dass der Briefkasten seines Nachbarn überquelle, sein Auto unbewegt in der Tiefgarage stehe und auf Klingeln und Klopfen niemand öffne. Dies passe überhaupt nicht zu dem als zuverlässig geltenden Mann. Angerückte Kräfte der Feuerwehr sind anschließend mithilfe einer Leiter durch ein gekipptes Badfenster in die Wohnung des Hilflosen eingestiegen und fanden ihn in bedrohlichem Gesundheitszustand auf dem Boden liegend vor. Wie sich herausstellte war der Mann im Verlauf des Mittwochs gestürzt und lag seither entkräftet auf dem Boden. Eine Notärztin und Helfer des Rettungsdienstes brachten den Mann nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus.

