Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Tiergarten - Illegale Müllentsorgung aufgeflogen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Oberkirch, Tiergarten (ots)

Der wachsame Blick eines Mannes hat dazu geführt, dass eine illegale Müllentsorgung aufgeflogen ist und der Verursacher seine abgelegten Sachen wieder einsammeln musste. Der Zeuge hatte am Dienstagnachmittag beobachtet, wie ein 30-Jähriger eine Kiste mit Töpfen und alten Kinderspielsachen im Bereich von Glascontainern abgestellt hatte. Hinzugerufene Beamte des Polizeipostens Oberkirch haben im Anschluss die Wohnadresse des Verantwortlichen aufgesucht, der wie sich zeigte beim Ausziehen war und Wohnungsinventar in seinem Wagen verstaute. Auf Vorhalt entgegnete der Mann, er habe seine Habseligkeiten eigentlich zum Verschenken dort abgestellt, zeigte sich aber einsichtig und packte die Gegenstände wieder ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell