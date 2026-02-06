PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Etliche Drogen sichergestellt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

  • Bild-Infos
  • Download

Muggensturm (ots)

Im Zuge eines Polizeieinsatzes im westlichen Bereich von Muggensturm sind die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Mittwochnachmittag in der betroffenen Wohnung auf ein regelrechtes Drogenarsenal gestoßen. Nachdem die Einsatzkräfte bei den Maßnahmen des ursprünglichen Einsatzes zunächst circa 500 Gramm Marihuana vorfanden, holten sie sich über die Staatsanwaltschaft Baden-Baden beim zuständigen Amtsgericht einen mündlichen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung ein. Neben der Sicherstellung von Datenträgern fanden die Polizisten bei der folgenden Durchsuchung der Wohnräume überdies circa 800 Ecstasy-Tabletten, etwa 30 Gramm synthetischer Drogen, ungefähr 25 Gramm Amphetamin, rund fünf Gramm Kokain sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 41 Jahre alten Mann, der sich nun wegen des Verdachts eines Drogenhandels in nicht geringen Mengen verantworten muss. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

