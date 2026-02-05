Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Pkw-Diebstahl mit Folgen

Achern (ots)

Gleich mehrere Anzeigen erwartet ein polizeibekannter 18-Jähriger, der am Dienstagabend unter anderem einen Pkw im Bereich der alten Ziegelei entwendet haben soll. Beim Abbiegevorgang an der Einmündung Benz-Meisel-Straße / Oberacherner Straße soll der Tatverdächtige eine Hausfassade touchiert und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auf der Illenauer Straße soll er mit dem Peugeot mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Am Kreisverkehr Illenauer Straße / Martinstraße soll er einem Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen haben. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Sasbach parkte er im Anschluss den Pkw und ging beim Anblick einer Streifenwagenbesatzung zu Fuß in Richtung Friedhofstraße flüchtig. Kurze Zeit später wurde er durch weitere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Achern/Oberkirch vorläufig festgenommen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro, der Sachschaden am Haus konnte noch nicht beziffert werden. Ohne gültige Fahrerlaubnis aber mit einem positiven Drogentest erwarten den Heranwachsenden mit italienischer Staatsangehörigkeit nun gleich mehrere Anzeigen.

