POL-OG: Offenburg - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Offenburg (ots)

Die Vorfahrtsverletzung eines 30-jährigen Opel-Fahrers dürfte am Mittwochnachmittag ursächlich für die Kollision mit einer 26 Jahre alten Autofahrerin gewesen sein. Derzeit stellt sich der Unfallverlauf so dar, dass der 30-Jährige gegen 15:30 Uhr von der Straße "Am Güterbahnhof" nach links auf die B3 abbiegen wollte und hierbei mit der vorfahrtsberechtigten, auf der B3 Richtung Appenweier fahrenden, Mittzwanzigerin kollidierte. Die beiden Lenker wurden hierdurch leicht verletzt und die 26-jährige Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

