PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Ulm - Brand in einem Holzlager

Renchen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 4:30 Uhr zu einem Brand in der Weingartenstraße. Die Feuerwehr von Renchen konnte den Brand zeitnah löschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch aber ersten Kenntnissen zufolge könnte die Ursache ein technischer Defekt sein.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:39

    POL-OG: Rastatt - Berauschte Fahrt mit E-Scooter

    Rastatt (ots) - In der Kapellenstraße kam es am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle von einem E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,2 Promille ergab. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 42-Jährige zeigte sich sehr uneinsichtig und unkooperativ. Ihn erwartet ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 09:44

    POL-OG: Bühl, A5 - Trunkenheit am Steuer

    Bühl, A5 (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Kleintransporter-Fahrer überprüft, welcher auf der A5, Höhe Bühl, in Richtung Baden-Baden unterwegs war. Hierbei konnten die Polizeibeamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahrnehmen, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 17:17

    POL-OG: Baden-Baden - Vermisstenfahndung nach Ida K.

    Baden-Baden (ots) - Polizei und Angehörige sind auf der Suche nach der 39 Jahre alten Ida K. aus Baden-Baden. Die Gesuchte wollte vor zwei Wochen (22. Januar 2026) ihren Sohn in Baden-Baden besuchen, ist dort allerdings nie erschienen und wurde letztmalig von ihrem Lebensgefährten beim Verlassen des Hauses gesehen. Am Sonntag entschied er sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Bislang ergaben sich keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren