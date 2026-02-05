POL-OG: Renchen, Ulm - Brand in einem Holzlager

Rastatt (ots) - In der Kapellenstraße kam es am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle von einem E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,2 Promille ergab. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 42-Jährige zeigte sich sehr uneinsichtig und unkooperativ. Ihn erwartet ...

