POL-OG: Renchen, Ulm - Brand in einem Holzlager
Renchen (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 4:30 Uhr zu einem Brand in der Weingartenstraße. Die Feuerwehr von Renchen konnte den Brand zeitnah löschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch aber ersten Kenntnissen zufolge könnte die Ursache ein technischer Defekt sein.
/sk
