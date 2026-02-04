PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vermisstenfahndung nach Ida K.

Baden-Baden (ots)

Polizei und Angehörige sind auf der Suche nach der 39 Jahre alten Ida K. aus Baden-Baden. Die Gesuchte wollte vor zwei Wochen (22. Januar 2026) ihren Sohn in Baden-Baden besuchen, ist dort allerdings nie erschienen und wurde letztmalig von ihrem Lebensgefährten beim Verlassen des Hauses gesehen. Am Sonntag entschied er sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Bislang ergaben sich keine Anhaltspunkte auf einen möglichen Aufenthaltsort der Vermissten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte - Hinweise auf eine Straftat liegen allerdings nicht vor. Die 39-Jährige ist zentralafrikanischer Herkunft, 166 Zentimeter groß, schlank und hat kurze krause Haare. Zuletzt war ihr Scheitel rot gefärbt und sie war mit einer schwarze Winterjacke mit grünen Streifen bekleidet. Beim Antreffen von Ida K. oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 oder unter Notruf '110' erbeten.

Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/baden-baden-vermisstenfahndung/

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

