POL-OG: Bühl, A5 - Trunkenheit am Steuer

Baden-Baden (ots) - Polizei und Angehörige sind auf der Suche nach der 39 Jahre alten Ida K. aus Baden-Baden. Die Gesuchte wollte vor zwei Wochen (22. Januar 2026) ihren Sohn in Baden-Baden besuchen, ist dort allerdings nie erschienen und wurde letztmalig von ihrem Lebensgefährten beim Verlassen des Hauses gesehen. Am Sonntag entschied er sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Bislang ergaben sich keine ...

