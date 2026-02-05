PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Trunkenheit am Steuer

Bühl, A5 (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Kleintransporter-Fahrer überprüft, welcher auf der A5, Höhe Bühl, in Richtung Baden-Baden unterwegs war. Hierbei konnten die Polizeibeamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahrnehmen, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von circa 1,4 Promille. Der 46-jährige Renault-Lenker musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

