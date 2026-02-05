PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision mit Kreisverkehr und Verkehrsinsel

Rastatt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 22:10 Uhr beim Kreisverkehr Wintersdorf. Ein Mazda-Fahrer war auf der L78b in Richtung Frankreich unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen über den Kreisverkehr gefahren und erst auf der dahinterliegenden Verkehrsinsel zum Stillstand gekommen sei. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt mit dem 61-jährigen-Fahrer und zwei Beifahrern besetzt, welche nach dem Unfall in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht wurden. Die Schadenshöhe am Fahrzeug beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 12:26

    POL-OG: Achern - Pkw-Diebstahl mit Folgen

    Achern (ots) - Gleich mehrere Anzeigen erwartet ein polizeibekannter 18-Jähriger, der am Dienstagabend unter anderem einen Pkw im Bereich der alten Ziegelei entwendet haben soll. Beim Abbiegevorgang an der Einmündung Benz-Meisel-Straße / Oberacherner Straße soll der Tatverdächtige eine Hausfassade touchiert und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:25

    POL-OG: Offenburg - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

    Offenburg (ots) - Die Vorfahrtsverletzung eines 30-jährigen Opel-Fahrers dürfte am Mittwochnachmittag ursächlich für die Kollision mit einer 26 Jahre alten Autofahrerin gewesen sein. Derzeit stellt sich der Unfallverlauf so dar, dass der 30-Jährige gegen 15:30 Uhr von der Straße "Am Güterbahnhof" nach links auf die B3 abbiegen wollte und hierbei mit der ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:39

    POL-OG: Renchen, Ulm - Brand in einem Holzlager

    Renchen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 4:30 Uhr zu einem Brand in der Weingartenstraße. Die Feuerwehr von Renchen konnte den Brand zeitnah löschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch aber ersten Kenntnissen zufolge könnte die Ursache ein technischer Defekt sein. /sk ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren