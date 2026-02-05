Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kollision mit Kreisverkehr und Verkehrsinsel

Rastatt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 22:10 Uhr beim Kreisverkehr Wintersdorf. Ein Mazda-Fahrer war auf der L78b in Richtung Frankreich unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen über den Kreisverkehr gefahren und erst auf der dahinterliegenden Verkehrsinsel zum Stillstand gekommen sei. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt mit dem 61-jährigen-Fahrer und zwei Beifahrern besetzt, welche nach dem Unfall in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht wurden. Die Schadenshöhe am Fahrzeug beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell