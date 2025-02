Polizei Mettmann

POL-ME: Serie von Fahrzeugaufbrüchen: Polizei bittet um Hinweise - Mettmann - 2502029

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 8. Februar 2025, kam es in Mettmann zu einer Serie von Autoaufbrüchen bei der sowohl aus BMW-Modellen sowie aus Fahrzeugen der Marke Mini Armaturenteile entwendet wurden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Samstag wurden der Polizei im Laufe des Vormittages gleich drei aufgebrochene BMW gemeldet: So hatte der Halter eines 10 Jahre alten BMW 520d gegen 8:50 Uhr festgestellt, dass seine am Borner Weg abgestellte Limousine aufgebrochen worden war. Unbekannten Täterinnen oder Täter hatten das Dreiecksfenster eingeschlagen und anschließend ein M-Paket Sportlenkrad entwendet.

In gleicher Tatbegehung drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in einen ebenfalls circa 10 Jahre alten BMW ein, der in der Nacht auf einem Parkplatz an der Herrenhauser Straße stand und entwendeten auch hier das Sportlenkrad.

Ebenso brachen sie auf einem Parkplatz an der Berliner Straße einen circa 8 Jahre alten BMW auf und entwendeten aus der weißen Limousine das Sportlenkrad sowie Bargeld.

Auf einem Parkplatz am Laubacher Feld entwendeten der oder die Täterinnen oder Täter aus einem circa 8 Jahre alten Mini den Bordcomputer sowie das Navigationsgerät und stahlen zudem diverse private Gegenstände.

Aus einem nur circa 2 Jahre alten Mini, der an der Straße Am Sonnenhang stand, wurde der Multimedia Player entwendet.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Ob die Taten mit gleichgelagerten Autoaufbrüchen in den vergangenen Wochen in Langenfeld, Hilden und Haan in Zusammenhang stehen (wir berichteten in der ots-Mitteilung: " Erneute Serie von Autoaufbrüchen" unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5963540) ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu den Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 982-6250, in Verbindung zu setzen.

