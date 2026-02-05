PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Raubdelikt in Haft

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Mittwochabend im Bereich des Burgerwaldsees haben die Beamten des Hauses des Jugendrechts Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen eingeleitet. Der Heranwachsende wurde in diesem Zusammenhang am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts eines besonders schweren Raubes und einer gefährlichen Körperverletzung die Untersuchungshaft anordnete. Zuvor soll der dringend Tatverdächtige einen 23-Jährigen unter einem Vorwand an den späteren Tatort gelockt haben und ihn gegen 18 Uhr zusammen mit zwei weiteren Männern mit Tritten und Schlägen körperlich attackiert haben. Laut den Schilderungen des hierdurch Verletzten sei er zur Herausgabe seiner getragenen Schuhe aufgefordert worden. Weiterhin hätte ihm der 19-Jährige einen Geldschein abgenommen. Der Überfallene und der vier Jahre jüngere Angreifer sollen seit mehreren Jahren miteinander bekannt sein. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und den beiden möglichen Mittätern dauern an. Der 19 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/wo

