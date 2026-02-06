Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gestohlener Geldbeutel gefunden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Am Montagnachmittag wurde in der Innenstadt, auf der Kaiserallee, eine schwarze Geldbörse gefunden und vom ehrlichen Finder auf dem örtlichen Polizeirevier abgegeben. Bei der Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümerin des Geldbeutels stellte sich bei einer Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem heraus, dass dieser zuvor gestohlen wurde. Zum Glück der 66-jährigen Frau waren diverse Karten, wie zum Bespiel die Bankkarte noch in der Geldbörse vorhanden.

