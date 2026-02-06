PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gestohlener Geldbeutel gefunden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Baden-Baden - Gestohlener Geldbeutel gefunden - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Baden-Baden (ots)

Am Montagnachmittag wurde in der Innenstadt, auf der Kaiserallee, eine schwarze Geldbörse gefunden und vom ehrlichen Finder auf dem örtlichen Polizeirevier abgegeben. Bei der Ermittlung der rechtmäßigen Eigentümerin des Geldbeutels stellte sich bei einer Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem heraus, dass dieser zuvor gestohlen wurde. Zum Glück der 66-jährigen Frau waren diverse Karten, wie zum Bespiel die Bankkarte noch in der Geldbörse vorhanden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 15:06

    POL-OG: Offenburg - Nach Raubdelikt in Haft

    Offenburg (ots) - Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Mittwochabend im Bereich des Burgerwaldsees haben die Beamten des Hauses des Jugendrechts Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen eingeleitet. Der Heranwachsende wurde in diesem Zusammenhang am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts eines ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:27

    POL-OG: Rastatt - Kollision mit Kreisverkehr und Verkehrsinsel

    Rastatt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 22:10 Uhr beim Kreisverkehr Wintersdorf. Ein Mazda-Fahrer war auf der L78b in Richtung Frankreich unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen über den Kreisverkehr gefahren und erst auf der dahinterliegenden Verkehrsinsel zum Stillstand gekommen sei. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt mit dem 61-jährigen-Fahrer und zwei Beifahrern besetzt, welche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren