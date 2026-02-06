Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Erfolgreiche Fahrzeugsuche - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Haslach (ots)

Beamte des Polizeireviers Haslach haben sich am Dienstagabend einem älteren Mann angenommen und ihm bei der Suche nach seinem geparkten Auto tatkräftig unterstützt. Der Suchende war sich sicher, seinen Wagen unweit der Kirche abgestellt zu haben. Die Dunkelheit mache es ihm nun aber schwer, sich zu orientieren. Nach kurzer Suche wurden die hilfsbereiten Polizisten dann auch fündig. Das Fahrzeug war im Baustellenbereich einer Sackgasse abgestellt.

