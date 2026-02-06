Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Ringsheim (ots)

Zu einer Unfallflucht soll es am Donnerstagnachmittag am nördlichen Ringsheimer Kreisverkehr B3/K5348 gekommen sein. Gegen 15:45 Uhr soll eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin den Kreisverkehr befahren haben, als eine Pkw-Fahrerin in diesen einfuhr, ohne auf die Zweiradfahrerin zu achten. In der Folge soll der Pkw das Hinterrad des Zweirades touchiert haben, sodass die Lenkerin zu Fall kam. Bei dem Sturz wurde die 16-Jährige leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin soll den Zusammenstoß zwar bemerkt haben, habe sich aber, ohne sich um die Folgen des Unfalls weiter zu kümmern, in Richtung Ettenheim entfernt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Pkw-Fahrerin oder dem Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07822 / 78933-0 beim Polizeiposten in Rust zu melden. /vo

