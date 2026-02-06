Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Endstation Damentoilette - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Offenburg ist es am Donnertagvormittag gelungen, nach einer kurzen Verfolgungsfahrt einen 24 Jahre alten Mann festzunehmen, gegen den bekanntermaßen Haftbefehle wegen Diebstahlsdelikten bestanden. Der Amtsbekannte war hierbei kurz nach 11 Uhr mit einem E-Scooter im Bereich des Freiburger Platzes unterwegs und kratzte beim Erkennen des Streifenwagens die Kurve. Seine Fluchtbemühungen endeten allerdings auf einer Damentoilette einer Spielothek. Dorthin hatte sich der 24-Jährige verzogen, bevor er von den nacheilenden Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden konnte. Seine mutmaßliche Enttäuschung über das misslungene Fluchtmanöver war in seinen abwertenden Äußerungen gegen die Einsatzkräfte herauszuhören. Neben einer Anzeige wegen Beleidigung, die er sich hiermit eingehandelt hat, stehen dem Festgenommenen neuerliche Anzeigen wegen Diebstahls und Fahrens unter Drogeneinwirkung ins Haus. Wie sich herausstellte, war der von ihm genutzte Roller als gestohlen gemeldet und zudem nicht versichert. Überdies stand der Mittzwanziger unter Drogeneinfluss. Der deutsche Staatsangehörige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell