Bundespolizeiinspektion Konstanz
BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen
Bietingen (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe brachten die Beamten den Mann in die Justizvollzugsanstalt.
Am Donnerstagnachmittag (29. Januar 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen italienischen Staatsangehörigen als Insasse eines Fernreisebusses am Grenzübergang Bietingen / Thayngen bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 27-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Das Amtsgericht Esslingen verurteilte den Mann im Dezember 2025 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten. Die Beamten brachten den Mann zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.
