PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe brachten die Beamten den Mann in die Justizvollzugsanstalt.

Am Donnerstagnachmittag (29. Januar 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen italienischen Staatsangehörigen als Insasse eines Fernreisebusses am Grenzübergang Bietingen / Thayngen bei der Einreise in das Bundesgebiet kontrolliert. Gegen den 27-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Das Amtsgericht Esslingen verurteilte den Mann im Dezember 2025 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten. Die Beamten brachten den Mann zum Strafantritt in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 09:29

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Emmishofer Tor in Konstanz

    Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag in Konstanz einen Mann kontrolliert, gegen den zwei offene Haftbefehle vorlagen. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafen nicht begleichen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Dienstagnachmittag (20. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:54

    BPOLI-KN: Zug überfährt Gegenstand auf Gleis

    Meckenbeuren (ots) - Zu einem Zwischenfall mit einem Regionalexpress kam es am Samstag, 17. Januar 2026, auf der Strecke von Friedrichshafen nach Ulm, als dieser einen Gegenstand überfuhr. Die Notfallleitstelle der Bahn teilte der Bundespolizei in Konstanz am Abend gegen 19:45 Uhr mit, dass ein RE auf dem Weg in Richtung Ulm zwischen dem Haltepunkt Kehlen und Meckenbeuren mit einem zunächst unbekannten Gegenstand ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:54

    BPOLI-KN: Haftbefehl am Emmishofer Tor vollstreckt

    Konstanz (ots) - Die Zollverwaltung stellte am Donnerstag bei der Kontrolle am Emmishofer Tor in Konstanz eine Person fest, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei. Am Donnerstagnachmittag (15. Januar 2026) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen rumänischen Staatsangehörigen am Emmishofer Tor bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren