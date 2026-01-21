PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Emmishofer Tor in Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag in Konstanz einen Mann kontrolliert, gegen den zwei offene Haftbefehle vorlagen. Der Gesuchte konnte seine Geldstrafen nicht begleichen und musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Dienstagnachmittag (20. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am Emmishofer Tor in Konstanz. Dabei stellten sie zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Konstanz fest. Das Amtsgericht Konstanz erließ im August 2023 einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung gegen den 57-Jährigen. Im April 2024 erließ das Amtsgericht Konstanz einen weiteren Strafbefehl gegen den Mann wegen Insolvenzverschleppung. Beide Geldstrafen ist er bislang schuldig geblieben. Auch vor Ort konnte er die Strafen nicht begleichen und musste daher eine insgesamt 210-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
