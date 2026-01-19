Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zug überfährt Gegenstand auf Gleis

Meckenbeuren (ots)

Zu einem Zwischenfall mit einem Regionalexpress kam es am Samstag, 17. Januar 2026, auf der Strecke von Friedrichshafen nach Ulm, als dieser einen Gegenstand überfuhr.

Die Notfallleitstelle der Bahn teilte der Bundespolizei in Konstanz am Abend gegen 19:45 Uhr mit, dass ein RE auf dem Weg in Richtung Ulm zwischen dem Haltepunkt Kehlen und Meckenbeuren mit einem zunächst unbekannten Gegenstand kollidiert sei. Bei einer Absuche wurden am Aufprallort Teile eines Fahrrades aufgefunden, welche der Zug nach bisherigen Erkenntnissen bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h erfasst hatte. Die ca. 60 Fahrgäste und das Zugpersonal kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, an dem Zug entstand ein bislang noch nicht bezifferter Sachschaden.

Um auszuschließen, dass sich Personen oder weitere Gegenstände im Gleisbereich befinden, suchte die Feuerwehr die Strecke mit Hilfe einer Drohne ab. Die Absuche verlief negativ. Der RE fuhr im Anschluss noch bis in den Bahnhof Meckenbeuren, von dort wurden die Fahrgäste mit einem Schienenersatz weiterbefördert. Durch das Ereignis und die Streckensperrung entstanden Verspätungen im nachfolgenden Schienenverkehr.

Da davon ausgegangen wird, dass das Fahrrad auf die Gleise aufgelegt wurde, leitete die Bundespolizeiinspektion Konstanz Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell