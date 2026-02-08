Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer schwer verletzt

Offenburg (ots)

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei wurden am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in der Okenstraße alarmiert. Gegen 19:15 Uhr kam es im Bereich einer Querungshilfe auf Höhe der Helmholtzstraße zum Zusammenstoß zwischen einem 45 Jahre alten Radfahrer und einem Pkw der Marke Ford eines 32-jährigen. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhren beide Verkehrsteilnehmer auf der Okenstraße stadteinwärts. Der Radfahrer befuhr den, von der Fahrbahn getrennten, Rad- und Fußweg. Auf Höhe der Querungshilfe steuerte er sein Zweirad unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Bei der anschließenden Kollision mit dem Pkw wurde der Radfahrer schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Inwiefern eine wahrnehmbare Alkoholisierung des Zweiradfahrers unfallursächlich gewesen sein könnte, wird das Ergebnis einer durchgeführten Blutentnahme zeigen.

