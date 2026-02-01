LPI-J: Schlachtabfälle illegal entsorgt
Jena (ots)
Am Samstagnachmittag wurden auf dem Wirtschaftsweg zwischen Lehnstedt und Kleinschwabhausen Schlachtabfälle von zwei Schafen aufgefunden, welche illegal entsorgt wurden. Das nicht fachgerechte Entsorgen von Schlachtabfällen birgt Gesundheitsrisiken für Menschen und Tiere und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0026833/2026 telefonisch unter 03643 8820 oder per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.
