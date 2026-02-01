PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Kindern an Bord

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw VW die Landstraße aus Magdala kommend in Richtung Großschwabhausen. Auf Höhe des Kreisverkehrs gelang es ihm nicht in diesen einzulenken, so dass er die Mittelinsel sowie ein Verkehrsschild überfuhr und in den Graben geriet. Hier überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder (8 und 9 Jahre), welche ebenfalls leicht verletzt in ein Klinikum gebracht wurden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (5000 Euro Schaden).

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

