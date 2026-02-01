PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Am 21.01.2026 konnten gegen 19:55 Uhr durch Kollegen der PI Apolda während einer Personenkontrolle eines 27jährigen Mannes mit anschließender Durchsuchung Drogen aufgefunden werden. Der Mann wurde im Bereich der Straße An der Goethebrücke kontrolliert und hatte etwa 0,25 Gramm Crystal in seiner Geldbörse versteckt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

