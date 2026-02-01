Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Fahrbahn abgekommen

Apolda (ots)

Am 31.01.2026 kam es gegen 10:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Wersdorf und Pfiffelbach zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug. Hierbei befuhr die 63jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Honda die Straße aus Richtung Pfiffelbach kommend in Richtung Wersdorf und kam aus bisher ungeklärter Ursache in der letzten Kurve vor dem Ortseingang Wersdorf nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Straßenschild überfahren und das Fahrzeug kam am Straßenrand zum Stehen, war jedoch nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde die Fahrerin nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7800 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell