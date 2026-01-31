Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 31.01.2026

Jena (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Am Freitagabend dem 30.01.2026 gegen 20:32 Uhr klingelte es bei der 52-jährige Geschädigte, in der Frauengasse Nr. 21 im Jenaer Zentrum an der Wohnungseingangstür. Dies verwunderte die Frau, da sie keinen Besuch erwartete. Im Hausflur des Mehrfamilienwohnhauses befand sich ein unbekannter Mann. Dieser bat die Geschädigte ihm Zettel und Stift zu geben, da er einem Bekannten eine Nachricht hinterlassen wollte. Dies tat die Geschädigte. Weiterhin fragte der Täter ob er einen Glas Wasser bekommen könnte. Auch dieses holte die Geschädigte aus Anstand. Erst als der unbekannte Täter die Wohnung wieder verlassen hatte bemerkte die Frau das Fehlen ihres Portemonnaies samt Inhalt. Der unbekannte wird als: ca. 60 Jahre, graue kurze Haare, dunkle Oberbekleidung, europäischer Phänotyp, beschrieben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezüglich Diebstahls aus Wohnung wurde eröffnet. Zum Sachverhalt bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe! Hat jemand etwas ähnliches erlebt? Kann jemand Hinweise zum Täter geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

