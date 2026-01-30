LPI-J: Erfolgreiche Durchsuchung
Rannstedt (ots)
Im Zuge eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses wurden in Rannstedt, in der Wohnung einer 37-jähigen Frau insgesamt 32 Gramm Crystal aufgefunden und beschlagnahmt. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Beamten noch zwei weitere männliche Personen in der Wohnung aufgreifen. Gegen den 32-Jährigen lagen gleich zwei Haftbefehle vor und gegen den 41 lag ein Haftbefehl vor. Der 41-Jährige wurde anschließend sofort in die JVA gebracht. Der 32-Jährige gab an, dass die beschlagnahmten Drogen ihm gehören, aufgrund dessen wird er heute dem Haftrichter vorgeführt.
