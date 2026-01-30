LPI-J: Unfall mit Linienbus

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 54-Jähriger fuhr am Donnerstagabend mit seinem Auto von Ilmitz in Richtung Schlöben. In einer Linkskurve kam der Mann von der Straße ab und überschlug sich. Der Mann hatte Glück im Unglück, er wurde nur leichtverletzt. Für weitere Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Dafür musste die Straße für ca. zwei Stunden, halbseitig ...

