Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Linienbus

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Bonhoefferstraße in Weimar zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto. Der Fahrer des Linienbusses wollte an dem am Fahrbahnrand abgestelltem Fahrzeug vorbeifahren und touchierte dabei dessen Außenspiegel. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Weimar gewährleisteten den Austausch der jeweiligen Personalien. Es entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

