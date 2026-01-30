PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Folgenschwere Explosion

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Am Donnerstagnachmittag kam es in Eisenberg zu einer Folgenschweren Explosion in einem Haus. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 81-Jähriger einen Holzkohlegrill mit einem Gasbrenner anfeuern. Die dazugehörige Gasflasche befand sich im Gebäude. Nachdem die Gasflasche geöffnet wurde kam es wenig später zur Explosion. Das Gebäude wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt. Das Gebäude ist jedoch nicht Einsturzgefährdet. Der 81-Jährige wurde durch die Explosion schwer verletzt und musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

