Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kunde will nicht Zahlen und wird aggressiv

Jena (ots)

Am späten Donnerstagabend bestellte ein 44-Jähriger eine Mahlzeit bei einem Imbiss in der Jenaer Innenstadt. Nachdem der 49-Jährige Verkäufer das Geld für das Essen haben wollte, zahlte der Kunde nicht, sondern schlug ihm stattdessen in sein Gesicht. Es entbrannte ein Streit in dem der Verkäufer auch bedroht wurde. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamten konnten beide Personen antreffen. Sie nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung auf. Die genauen Umstände der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

