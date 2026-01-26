PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb kauft sich frei

Neugersdorf (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 26. Januar 2026 um 03:50 Uhr auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW.

Bei der Überprüfung der Personalien des 25-jährigen tschechischen Beifahrers kam heraus, dass dieser im Jahr 2021 vom Amtsgericht Zittau wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Strafe von 150 Tagessätzen à 10,00 Euro verurteilt wurde und diese Strafe noch nicht gezahlt hat.

Da der Mann die geforderte Summe nicht in bar dabei hatte, bot ihm der Fahrer des Fahrzeugs an, zu einer Bank zu fahren und das Geld zu holen. Dies tat er dann auch und nachdem der Gesuchte die Gesamtstrafe in Höhe von 1.607,67 Euro vor Ort zahlen konnte, durfte er weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:56

    BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen unterbunden

    Zittau (ots) - Ebersbacher Bundespolizisten verhinderten in den letzten Tagen mehrere unerlaubte Einreisen. Am 23. Januar 2026 um 10:10 Uhr wurde ein 31-jähriger Ukrainer als Insasse eines Reisebusses auf der Friedensstraße in Zittau kontrolliert. Er wies sich mit seinem gültigen ukrainischen Reisepass aus, in welchem sich ein abgelaufener tschechischer Aufenthaltstitel befand. Da dieser nicht zum Grenzübertritt ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:55

    BPOLI EBB: Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt

    Zittau / Bautzen (ots) - Bundespolizisten haben am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt. So reiste am 23. Januar 2026 gegen 00:05 Uhr ein 28-jähriger Ukrainer auf der B 178n bei Zittau nach Deutschland ein. Mit seinen Dokumenten war alles in Ordnung, allerdings fanden die Polizisten in der Mittelablage ein zugriffbereites Springmesser. Dieses wurde sichergestellt und der junge Mann ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:27

    BPOLI EBB: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Mittelherwigsdorf (ots) - Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 19. Januar 2026 um 13:30 Uhr in Mittelherwigsdorf einen tschechischen PKW. Fahrer war ein 45-jähriger Tscheche, bei welchem die Personalienüberprüfung erbrachte, dass gegen ihn ein bestehendes Fahrverbot für Deutschland besteht. Des Weiteren schlug ein vor Ort durchgeführter Drugwipe Test positiv auf Amphetamine an. Ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren