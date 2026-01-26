Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Dieb kauft sich frei

Neugersdorf (ots)

Im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen kontrollierten Bundespolizisten am 26. Januar 2026 um 03:50 Uhr auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW.

Bei der Überprüfung der Personalien des 25-jährigen tschechischen Beifahrers kam heraus, dass dieser im Jahr 2021 vom Amtsgericht Zittau wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Strafe von 150 Tagessätzen à 10,00 Euro verurteilt wurde und diese Strafe noch nicht gezahlt hat.

Da der Mann die geforderte Summe nicht in bar dabei hatte, bot ihm der Fahrer des Fahrzeugs an, zu einer Bank zu fahren und das Geld zu holen. Dies tat er dann auch und nachdem der Gesuchte die Gesamtstrafe in Höhe von 1.607,67 Euro vor Ort zahlen konnte, durfte er weiterreisen.

