Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen unterbunden

Zittau (ots)

Ebersbacher Bundespolizisten verhinderten in den letzten Tagen mehrere unerlaubte Einreisen.

Am 23. Januar 2026 um 10:10 Uhr wurde ein 31-jähriger Ukrainer als Insasse eines Reisebusses auf der Friedensstraße in Zittau kontrolliert. Er wies sich mit seinem gültigen ukrainischen Reisepass aus, in welchem sich ein abgelaufener tschechischer Aufenthaltstitel befand. Da dieser nicht zum Grenzübertritt berechtigt, wurde der Mann beanzeigt und nach Polen zurückgewiesen.

Zwei 19- und 33-jährige Bulgaren wurden am 24. Januar 2026 gegen 02:00 Uhr auf der B 178n bei Zittau zur Einreise vorstellig. Sie wiesen sich mit ihren gültigen bulgarischen Reisepässen aus, die Polizisten fanden bei der Personalienüberprüfung jedoch heraus, dass gegen die Männer ein Einreiseverbot für Deutschland besteht. Des Weiteren bestand gegen den 19-Jährigen noch ein offener Haftbefehl vom Amtsgericht Berlin. Er wurde 2023 wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt und von dieser Strafe waren noch 595 Tage offen. Zur Verbüßung dieser Reststrafe wurde er in eine JVA eingeliefert, der 33-Jährige wurde nach Polen zurückgewiesen.

Ebenfalls am 24. Januar 2026 um 09:10 Uhr wollte ein 28-jähriger Ukrainer über die B 178n bei Zittau einreisen. Da sich in seinem ukrainischen Reisepass kein Aufenthaltstitel befand und eine Nachfrage in Polen ergab, dass er sich nur in Polen aufhalten darf, wurde er beanzeigt und nach Polen zurückgewiesen.

Ein 47-jähriger Pole, welchen Bundespolizisten am 24. Januar 2026 um 15:30 Uhr auf dem Bahnhof Löbau kontrollierten, benutzte nicht nur den Zug von Görlitz kommend ohne gültigen Fahrausweis, gegen ihn lag auch noch ein Einreiseverbot für Deutschland vor. Er wurde in beiden Fällen beanzeigt und anschließend nach Polen zurückgeschoben.

