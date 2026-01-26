Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt

Zittau / Bautzen (ots)

Bundespolizisten haben am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt.

So reiste am 23. Januar 2026 gegen 00:05 Uhr ein 28-jähriger Ukrainer auf der B 178n bei Zittau nach Deutschland ein. Mit seinen Dokumenten war alles in Ordnung, allerdings fanden die Polizisten in der Mittelablage ein zugriffbereites Springmesser. Dieses wurde sichergestellt und der junge Mann konnte seine Fahrt fortsetzten.

Am 25. Januar 2026 gegen 01:00 Uhr wurde auf dem BAB 4 Parkplatz Löbauer Wasser ein 27-jähriger Ukrainer einer Kontrolle unterzogen. Er war mit seinem Fahrzeug in Richtung Deutschland unterwegs und als er nach gefährlichen Gegenständen befragt wurde, händigte er ein Reizstoffsprühgerät ohne gültiges Prüfzeichen aus. Dies wurde sichergestellt und auch er konnte weiterreisen.

In Lückendorf erschien am 25.Januar 2026 gegen 13:30 Uhr ein 18-jähriger Tscheche zur Einreise. Bei der Nachschau in seinem Fahrzeug fanden Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock und einen Schlagring. Auch diesen beiden Waffen wurden sichergestellt und er konnte nach Deutschland einreisen.

In allen Fällen wurden durch die Polizisten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell