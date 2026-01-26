PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt

Zittau / Bautzen (ots)

Bundespolizisten haben am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt.

So reiste am 23. Januar 2026 gegen 00:05 Uhr ein 28-jähriger Ukrainer auf der B 178n bei Zittau nach Deutschland ein. Mit seinen Dokumenten war alles in Ordnung, allerdings fanden die Polizisten in der Mittelablage ein zugriffbereites Springmesser. Dieses wurde sichergestellt und der junge Mann konnte seine Fahrt fortsetzten.

Am 25. Januar 2026 gegen 01:00 Uhr wurde auf dem BAB 4 Parkplatz Löbauer Wasser ein 27-jähriger Ukrainer einer Kontrolle unterzogen. Er war mit seinem Fahrzeug in Richtung Deutschland unterwegs und als er nach gefährlichen Gegenständen befragt wurde, händigte er ein Reizstoffsprühgerät ohne gültiges Prüfzeichen aus. Dies wurde sichergestellt und auch er konnte weiterreisen.

In Lückendorf erschien am 25.Januar 2026 gegen 13:30 Uhr ein 18-jähriger Tscheche zur Einreise. Bei der Nachschau in seinem Fahrzeug fanden Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock und einen Schlagring. Auch diesen beiden Waffen wurden sichergestellt und er konnte nach Deutschland einreisen.

In allen Fällen wurden durch die Polizisten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:27

    BPOLI EBB: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Mittelherwigsdorf (ots) - Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 19. Januar 2026 um 13:30 Uhr in Mittelherwigsdorf einen tschechischen PKW. Fahrer war ein 45-jähriger Tscheche, bei welchem die Personalienüberprüfung erbrachte, dass gegen ihn ein bestehendes Fahrverbot für Deutschland besteht. Des Weiteren schlug ein vor Ort durchgeführter Drugwipe Test positiv auf Amphetamine an. Ihm ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:25

    BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

    Neugersdorf (ots) - Am 19. Januar 2026 um 11:00 Uhr erschien ein 61-jähriger Tscheche als Fahrer eines tschechischen LKW auf der S 148 bei Neugersdorf zur Einreisekontrolle. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden Bundespolizisten heraus, dass er im Jahr 2016 wegen fahrlässiger Körperverletzung vom Amtsgericht Bonn zu einer Strafe von 100 Tagessätzen à 50,00 Euro verurteilt wurde und von dieser Strafe noch 4.100,00 Euro offen waren. Da der Mann vor Ort in der ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:17

    BPOLI EBB: Banner an Zittauer Bahnbrücken

    Zittau (ots) - 13.+15.01.2026 | Zittau Unbekannte Täter haben am 13. und am 15. Januar 2026 an den Bahnbrücken in der Neusalzaer Straße und in der Görlitzer Straße in Zittau jeweils ein über acht Meter langes Stoffbanner mit einer Aufschrift aufgehangen. Um diese anzubringen haben die Täter vermutlich den befahrenen Gleisbereich betreten und sich damit selbst in Gefahr gebracht. Die Bundespolizei hat die Banner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren