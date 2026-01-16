Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Banner an Zittauer Bahnbrücken

Zittau (ots)

13.+15.01.2026 | Zittau

Unbekannte Täter haben am 13. und am 15. Januar 2026 an den Bahnbrücken in der Neusalzaer Straße und in der Görlitzer Straße in Zittau jeweils ein über acht Meter langes Stoffbanner mit einer Aufschrift aufgehangen. Um diese anzubringen haben die Täter vermutlich den befahrenen Gleisbereich betreten und sich damit selbst in Gefahr gebracht. Die Bundespolizei hat die Banner abgenommen, weil sie den Bahn- und den Straßenverkehr beeinträchtigen können, wenn sie sich lösen. Es wird wegen des unbefugten Gleisaufenthaltes ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell