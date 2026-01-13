Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Reizgasspray beschlagnahmt
Uhyst (ots)
12.01.2026 | 15:55 Uhr | Uhyst
Ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am 12. Januar 2026 durch die Bundespolizei auf der BAB 4 bei Uhyst als Beifahrer eines PKW kontrolliert. Der Mann hatte ein verbotenes Pfefferspray dabei, das unter das Waffengesetz fällt. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben.
