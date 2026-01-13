PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Reizgasspray beschlagnahmt

Uhyst (ots)

12.01.2026 | 15:55 Uhr | Uhyst

Ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am 12. Januar 2026 durch die Bundespolizei auf der BAB 4 bei Uhyst als Beifahrer eines PKW kontrolliert. Der Mann hatte ein verbotenes Pfefferspray dabei, das unter das Waffengesetz fällt. Es wurde eine Strafanzeige geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0175 / 9029565
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 09:32

    BPOLI EBB: Transporterfahrer hat seit über halbem Jahr keinen Führerschein

    Uhyst (ots) - 12.01.2026 | 15:00 Uhr | Uhyst Die Bundespolizei stoppte am 12. Januar 2026 auf der Autobahn 4 bei Uhyst einen polnischen Autofahrer, dessen Führerschein seit Mai 2025 ungültig ist. Gegen 15:00 Uhr kontrollierten die Beamten den 28-jährigen Fahrer eines Opel Vivaro auf seinem Weg in Richtung Dresden. Er war mit drei Mitfahrern unterwegs, von denen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:59

    BPOLI EBB: Vier und fünf Meter große Graffiti geschmiert

    Bischofswerda (ots) - 11.01.2026 | 15:00 Uhr | Bischofswerda Unbekannte Täter haben auf dem Stellwerksgebäude des Bahnhofs Bischofswerda zwei große Graffitischriftzüge mit silberner und schwarzer Farbe aufgebracht. Die Bundespolizei entdeckte diese während einer Bahnhofskontrolle am 11. Januar 2026 gegen 15:00 Uhr. Einen Hinweis zu den Tätern gibt es noch nicht. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:57

    BPOLI EBB: Visum abgelaufen und Ausweis falsch

    Zittau (ots) - 09.01.2026 | 12:50 Uhr | Zittau Einem vietnamesischen Staatsangehörigen, der am 9. Januar 2026 durch die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau kontrolliert wurde, wird genau dies vorgeworfen. Um 12:50 Uhr reiste der 38-Jährige als Fahrgast in einem Taxi aus Polen kommend ein. Das Visum in seinem Reisepass war ungültig und bei der vorgelegten tschechischen Identitätskarte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren