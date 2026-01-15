Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann wurde mit Haftbefehl gesucht

Neugersdorf (ots)

14.01.2026 | 12:50 Uhr | Neugersdorf

Ein 24-jähriger Niederländer wurde am 14. Januar 2026 bei Neugersdorf durch die Bundespolizei gestoppt.

Der Mann war um 12:50 Uhr mit einem LKW aus Tschechien kommend über die S 148 nach Deutschland eingereist. Hier wurde er durch Bundespolizisten kontrolliert und mit dem offenen Haftbefehl konfrontiert. Demnach war er 2023 wegen eines Fahrerlaubnisdeliktes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die angedrohte Ersatzhaft bei Nichtzahlung beläuft sich auf 28 Tage. Doch so weit kam es nicht. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 2.300,00 Euro zahlen und durfte seine Reise fortsetzen.

